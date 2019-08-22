أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم "داعش" في سامراء، مشيرةً إلى أنه مسؤول عن العديد من الأعمال "الإرهابية" ضد القوات الأمنية والمدنيين. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال جمع المعلومات الدقيقة والمتابعة المستمرة، مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على أحد قادة داعش الإرهابي في سامراء والمطلوب وفق احكام الفقرة 4/ ارهاب".



وأضافت الخلية، أن المعتقل "كان يعمل في ما يسمى ولاية سامراء، وهو مسؤول عن العديد من الأعمال الإرهابية ضد قواتنا الأمنية والمواطنين"، مشيرةً إلى "إحالته للقضاء للإكمال أوراقه التحقيقية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الأمني: القبض على أحد قادة داعش في سامراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.