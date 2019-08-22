نائب: الإحصاء السكاني الخطوة الأولى للتحول إلى دولة طبيعية

وقال الخربيط في حديث لـ الخليج 365، إن "التعداد السكاني هو دين قديم وواجب على الطبقة السياسية أن تمضي بتفعيله واستكماله بأسرع وقت"، مبيناً أن "مفهوم الإحصاء السكاني لا يرتبط فقط بقضية معرفة عدد سكان البلد أو قضية يمكن حصرها بانتخابات بل هي قضية أوسع وترتبط بالخطط التنموية لأي بلد".وأضاف، أن "الإحصاء السكاني يعطينا تصوراً كاملاً عن نسبة الشباب والشيوخ والأطفال والجنس الذكري والانثوي والحالات المرضية والصحية والموظفين والبطالة"، لافتاً إلى أن "الإحصاء هو الخطوة الأولى للتحول إلى دولة طبيعية ونعرف من خلالها ماذا لدينا ومن خلالها نستطيع التخطيط للوصول إلى نتائج".

وتابع، أن "التعداد الموجود الآن لعموم العراق والمحافظات هو أرقام تخمينية ولا نعلم من لديهم سكن ومن ليس لديهم، بالتالي كيف نجد حلولاً للمشاكل، خاصة أن القرار السليم وتقديم الخطط الواقعية المنتجة يبنى بنسبة 90% على المعلومة و10% على الذكاء، ما يعني أن جهل المعلومات معناه اتخاذ قرارات بنسبة نجاح قليلة جداً".



جدير بالذكر أن وزارة التخطيط أعلنت، الاثنين (6 آيار 2019)، عن مباشرتها باجراءات التعداد السكاني المزمع إجراؤه خلال عام 2020.