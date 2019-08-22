المالكي يؤكد للفتلاوي ضرورة الوقوف صفًا واحداً بوجه التحديات

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت السومرية ىنيوز، نسخة منه، إن الاخير استقبل بمكتبه اليوم، الفتلاوي والوفد المرافق لها ، مبينا انه جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والتحديات التي تشهدها المنطقة .واشار المالكي، بحسب البيان، الى ضرورة تنسيق المواقف بين القوى والحركات السياسية لتبني مواقف تساهم في معالجة القضايا والمواقف المستجدة ، والوقوف صفًا واحداً بوجه التحديات .

واوضح رئيس ائتلاف دولة القانون ان إستقرار البلاد وإعادة إعماره وازدهاره من جديد لن يتحقق إلا بتعاون وتكاتف جميع الأطراف.