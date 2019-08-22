أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، الى رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي ضرورة تنسيق المواقف بين القوى والحركات السياسية والوقوف صفًا واحداً بوجه التحديات.
وقال مكتب المالكي في بيان تلقت السومرية ىنيوز، نسخة منه، إن الاخير استقبل بمكتبه اليوم، الفتلاوي والوفد المرافق لها ، مبينا انه جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والتحديات التي تشهدها المنطقة .
واشار المالكي، بحسب البيان، الى ضرورة تنسيق المواقف بين القوى والحركات السياسية لتبني مواقف تساهم في معالجة القضايا والمواقف المستجدة ، والوقوف صفًا واحداً بوجه التحديات .
واشار المالكي، بحسب البيان، الى ضرورة تنسيق المواقف بين القوى والحركات السياسية لتبني مواقف تساهم في معالجة القضايا والمواقف المستجدة ، والوقوف صفًا واحداً بوجه التحديات .
واوضح رئيس ائتلاف دولة القانون ان إستقرار البلاد وإعادة إعماره وازدهاره من جديد لن يتحقق إلا بتعاون وتكاتف جميع الأطراف.
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي يؤكد للفتلاوي ضرورة الوقوف صفًا واحداً بوجه التحديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.