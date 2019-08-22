الحكيم يحث الحكومة على انصاف كل متضرر من ضحايا الارهاب ماديا ومعنويا

حث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الخميس، الحكومة العراقية وحكومات العالم على تعويض كل متضرر من ضحايا الارهاب ماديا ومعنويا، داعيا الى إعادة من نزح منهم الى مناطقه بعد اعمارها وتوفير سبل العيش الكريم فيها. وقال الحكيم في تغريدة له على موقع تويتر، "في اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الارهاب نجدد الدعوة للمجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والانسانية وجميع الفعاليات الدينية والسياسية والاجتماعية والاكاديمية والفنية في مختلف ارجاء المعمورة الى التكاتف لفضح اهداف ومخاطر آفة الارهاب التي اثبتت للعالم عدم احترامها لدين او حفظها لذمة او ركونها لمنطق او صمودها امام برهان، والعمل على تجفيف منابعه ومحاسبة مموليه وداعميه".



واضاف "نستثمر هذه المناسبة لنحث الحكومة العراقية وحكومات العالم اجمع على انصاف كل متضرر من ضحايا الارهاب ماديا ومعنويا وإعادة من نزح منهم الى مناطقه بعد اعمارها وتوفير سبل العيش الكريم فيها".

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