نائب عن الحكمة يدعو إلى إجراء تعديلات دستورية

دعا النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، الخميس، إلى إجراء تعديل لبعض المواد الدستورية، مشيراً إلى أهمية أن تكون جميع مواد الدستور واضحة التفسير ولا تقبل اي تفسيرات أخرى.

وقال خلاطي في حديث لـ الخليج 365، إن "الواقع السياسي وما تضمنه الدستور من مقيدات أحياناً تحتاج إلى إجراء بعض التعديلات"، مبيناً أنها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها المناداة بتعديلات دستورية، وكانت بالدورة البرلمانية السابقة لجنة خاصة مؤقتة سميت بلجنة تعديل الدستور أخذت على عاتقها قضية دراسة المواد التي بحاجة إلى تعديل والتي كان الاعتقاد أنها تعطل بعض القوانين والإجراءات بشكل واقعي".



وأضاف، أن "الوضع في العراق من إجراء انتخابات واستفتاء وآليات الاستفتاء التي في البعض منها نوع من التعقيد كالحاجة إلى تصويت جميع المحافظات وعدم الرفض من ثلاثة منها لتمرير التعديل، ناهيك عن الحاجة إلى أرضية مهيئة لهذه الخطوة وأموال للتنفيذ تسببت جميعاً في تعطيل إجراءات التعديل للدستور"، مشدداً على أننا "مع خطوات إجراء التعديل لبعض المواد الدستورية لتحقيق تغييرات واضحة بالعمل السياسي بما يحقق تقدم بالواقع السياسي في العراق".



وأكد خلاطي، على "أهمية أن تكون جميع مواد الدستور واضحة التفسير ولا تقبل أية تفسيرات أخرى لضمان سير العملية السياسية بالشكل الأمثل".