2019-08-22 | 09:15
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انتقد مدرب المنتخب الوطني ونادي الزوراء الأسبق، عدنان حمد، طريقة مشاركة نادي الزوراء في ملحق البطولة العربية للأندية "كأس محمد السادس".
وقال حمد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "نادي الزوراء يرتكب خطأً كبيراً بالمشاركة في بطولة بطريقة لا تليق بزعيم كرة القدم العراقية ( تكملة عدد)؟".
وأضاف، أن "الفريق غير جاهز فنياً مطلقاً بعد موسم انتهى في ٧/٢٦، وعدداً من لاعبيه شاركو مع المنتخب في غرب آسيا لغاية ٨/١٤ !؟..نحتاج أن نكون أكثر احتراماً لأنفسنا ولتأريخنا..".
وتعقدت آمال الزوراء بالتأهل، حيث يقف في المركز الثالث بالمجموعة بفارق الأهداف عن الوصيف اتحاد طنجة وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الرفاع البحريني.
كانت هذه تفاصيل خبر عدنان حمد منتقداً الزوراء: نحتاج أن نكون أكثر احتراماً لتأريخنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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