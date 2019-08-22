عدنان حمد منتقداً الزوراء: نحتاج أن نكون أكثر احتراماً لتأريخنا

وخسر الزوراء أمام اتحاد طنجة المغربي بنتيجة 3-0، في الجولة الثانية من الملحق، مساء أمس الأربعاء.

وقال حمد في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "نادي الزوراء يرتكب خطأً كبيراً بالمشاركة في بطولة بطريقة لا تليق بزعيم كرة القدم العراقية ( تكملة عدد)؟".



وأضاف، أن "الفريق غير جاهز فنياً مطلقاً بعد موسم انتهى في ٧/٢٦، وعدداً من لاعبيه شاركو مع المنتخب في غرب آسيا لغاية ٨/١٤ !؟..نحتاج أن نكون أكثر احتراماً لأنفسنا ولتأريخنا..".

وتعقدت آمال الزوراء بالتأهل، حيث يقف في المركز الثالث بالمجموعة بفارق الأهداف عن الوصيف اتحاد طنجة وبفارق ثلاث نقاط عن المتصدر الرفاع البحريني.