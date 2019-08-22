المنافذ: ضبط مسافر بنغالي بحوزته سمة مغادرة مزورة في مطار النجف

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "ضبط مسافر بنغالي يروم السفر على متن الخطوط الجوية القطرية بحوزته ختم مغادرة مزور مثبت على جوازه في منفذ مطار النجف الدولي".

وأوضحت، أنه "تم عرض الجواز للتدقيق في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات، تبين أن ختم المغادرة مزور وكذلك ختم وتوقيع مدير القسم، وتمت إحالته إلى مركز شرطة المطار لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".



وفي سياق منفصل، أشارت الهيئة إلى "إتلاف أدوية بشرية ومواد طبية دخلت البلاد بدون موافقات رسمية ومخالفتها للضوابط والتعليمات الخاصة بالاستيراد في منفذ مطار البصرة الدولي، وإعداد محضر إتلاف أصولي من قبل الجهات ذات العلاقة واتلافها في المحرقة الطبية التابعة لمستشفى الموانئ".