المنافذ: ضبط مسافر بنغالي بحوزته سمة مغادرة مزورة في مطار النجف

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، ضبط مسافر بنغالي بحوزته سمة مغادرة مزورة في مطار النجف، مشيرةً إلى إتلاف أدوية بشرية في مطار البصرة.
وأوضحت، أنه "تم عرض الجواز للتدقيق في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات، تبين أن ختم المغادرة مزور وكذلك ختم وتوقيع مدير القسم، وتمت إحالته إلى مركز شرطة المطار لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
وفي سياق منفصل، أشارت الهيئة إلى "إتلاف أدوية بشرية ومواد طبية دخلت البلاد بدون موافقات رسمية ومخالفتها للضوابط والتعليمات الخاصة بالاستيراد في منفذ مطار البصرة الدولي، وإعداد محضر إتلاف أصولي من قبل الجهات ذات العلاقة واتلافها في المحرقة الطبية التابعة لمستشفى الموانئ".
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