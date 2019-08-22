وزيرة الدفاع الألمانية تلتقي بإلايزيديات: هناك واجب لتحرير النساء الأخريات

ودعت وزيرة الدفاع الألمانية حلال لقاءها يوم امس الأربعاء 21 آب 2019) العديد من النساء الإيزيديات من ضحايا تنظيم "داعش" إلى بذل المزيد من الجهود لحماية آلاف النساء اللاتي تعرضن للاختطاف والزواج القسري والاغتصاب من قبل التنظيم.وفي أعقاب اللقاء، قالت كرامب - كارنباور: "هؤلاء النساء تعرضن لما لا يمكن وصفه"، مشيرة إلى أن هناك واجبا لتحرير النساء الأخريات.

وتتوقع منظمات حقوق الإنسان أن التنظيم لا يزال يحتفظ في قبضته بنحو 3000 امرأة وفتاة.

ووصفت كرامب - كارنباور حديثها مع الإيزيديات بأنه اللحظة الأكثر إثارة في يومها، وقالت إن هؤلاء النسوة أسهمن في منع " البذور الرهيبة للإرهاب من مواصلة تطورها"، ورأت أنهن لا يزلن في حاجة إلى " المساعدة الموجهة حتى لا يصبحن ضحية لهذا الإرهاب مرة أخرى".



وأضافت كرامب - كارنباور: "بالنسبة لي كانت هذه لحظة مثيرة للغاية صباح اليوم، وتكفي هذه اللحظة وحدها لأن تكون سببا وجيها لأقول: ينبغي علينا أن نواصل بذل جهود في هذه المنطقة".