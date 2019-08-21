النائب الطفيلي مستغربا: هل نحتاج لتفجيرات أخرى لعقد جلسة طارئة

وقال الطفيلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نستغرب من عدم عقد رئاسة البرلمان جلسة طارئة نتيجة الاستهدافات المتكررة لمخازن السلاح في العراق"، متسائلا "هل نحتاج الى تفجيرات اخرى لعقد جلسة طارئة".وأضاف، "ماذا يمكن ان يستشعر المواطن من سكوتنا المخجل كنواب ازاء هذه الخروقات المتكررة والمذلة للاسف"، مطالبا رئيس الوزراء بـ "اتخاذ موقف صريح وكشف الحقيقة حول الجهة المنفذة للاستهداف ومصارحة الشعب الذي لايرى خطوات مطمئنة بعدم تكرار هذه الاستهدافات".

وانفجر كدس للعتاد تابع للحشد الشعبي داخل مقر ملاصق لقاعدة بلد بمحافظة صلاح الدين امس الثلاثاء 20 اب 2019، دون معرفة اسباب الانفجار وذلك في ثاني حادث من نوعه خلال هذا الشهر بعد حادثة انفجار مخزن اسلحة قاعدة الصقر جنوبي بغداد.