النائب الطفيلي مستغربا: هل نحتاج لتفجيرات أخرى لعقد جلسة طارئة

أعرب عضو مجلس النواب سالم الطفيلي، الاربعاء، عن استغرابه من عدم دعوة رئاسة المجلس لجلسة طارئة نتيجة الاستهداف المتكرر لمخازن السلاح، متسائلا بالقول "هل نحتاج الى تفجيرات اخرى لعقد جلسة طارئة".
وأضاف، "ماذا يمكن ان يستشعر المواطن من سكوتنا المخجل كنواب ازاء هذه الخروقات المتكررة والمذلة للاسف"، مطالبا رئيس الوزراء بـ "اتخاذ موقف صريح وكشف الحقيقة حول الجهة المنفذة للاستهداف ومصارحة الشعب الذي لايرى خطوات مطمئنة بعدم تكرار هذه الاستهدافات".
وانفجر كدس للعتاد تابع للحشد الشعبي داخل مقر ملاصق لقاعدة بلد بمحافظة صلاح الدين امس الثلاثاء 20 اب 2019، دون معرفة اسباب الانفجار وذلك في ثاني حادث من نوعه خلال هذا الشهر بعد حادثة انفجار مخزن اسلحة قاعدة الصقر جنوبي بغداد.
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