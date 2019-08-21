بالفيديو: أين أصبحت الوعود التي قطعها السياسيون قبل الانتخابات؟

لا يزال المواطن يتساءل عن مصير الوعود التي قطعها السياسيون قبل الانتخابات بشأن تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل. فأغلب النواب والمسؤولين لم يفوا بتلك الوعود ولم يعملوا الا على تحقيق مصالحهم الشخصية، رامين مصالح المواطنين عرض الحائط.



ووفقا للمعطيات، فإن المواطن مستاء مما يجري بالساحة السياسية، وبات اكثر تخوفا من ان تنعكس الخلافات والصراعات بين الكتل على الوضع الامني الذي شهد استقرارا ملحوظا في الاونة الاخيرة. ومن جهتهم، طالب مواطنون الكتل السياسية بترك الخلافات جانبا والاهتمام بمصالح الشعب، لا سيما وان الفترة الماضية شهدت خروج اعداد كبيرة من المتظاهرين، منهم من يطالب بالتعين والاخر يطالب بتوفير الخدمات.ووفقا للمعطيات، فإن المواطن مستاء مما يجري بالساحة السياسية، وبات اكثر تخوفا من ان تنعكس الخلافات والصراعات بين الكتل على الوضع الامني الذي شهد استقرارا ملحوظا في الاونة الاخيرة. شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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