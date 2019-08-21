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الاتحاد الإسباني يعلن عقوبة مودريتش بعد طرده في مباراة الريال وسيلتا فيجو

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2019-08-21 | 15:08

الاتحاد الإسباني يعلن عقوبة مودريتش بعد طرده في مباراة الريال وسيلتا فيجو

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن عقوبة لوكا مودريتش لاعب وسط نادي بعد طرده في مباراة سيلتا فيجو بالجولة الأولى من بطولة الدوري.
وحصل الكرواتي الدولي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 56 من زمن المباراة، بعد تدخل قوي على قدم دينيس سواريز جناح سيلتا فيجو.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني، إيقاف مودريتش لمباراة واحدة أمام بلد الوليد في الجولة الثانية من البطولة.


وأكد الاتحاد في بيانه الرسمي عن عقوبات الجولة الأولى من أن "عقوبة لاعب ريال مدريد قد جاءت نتيجة للعنف في المباراة تجاه منافسه".

وبالتالي يحق لريال مدريد الاعتماد على مودريتش بداية من الجولة الثالثة أمام فياريال والتي تقام على ملعب "لا سيراميكا".

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