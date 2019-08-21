2019-08-21 | 15:08
1,610 مشاهدة
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن عقوبة لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد بعد طرده في مباراة سيلتا فيجو بالجولة الأولى من بطولة الدوري.
وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني، إيقاف مودريتش لمباراة واحدة أمام بلد الوليد في الجولة الثانية من البطولة.
وأكد الاتحاد في بيانه الرسمي عن عقوبات الجولة الأولى من الدوري الإسباني أن "عقوبة لاعب ريال مدريد قد جاءت نتيجة للعنف في المباراة تجاه منافسه".
وبالتالي يحق لريال مدريد الاعتماد على مودريتش بداية من الجولة الثالثة أمام فياريال والتي تقام على ملعب "لا سيراميكا".
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الإسباني يعلن عقوبة مودريتش بعد طرده في مباراة الريال وسيلتا فيجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.