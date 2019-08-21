مجلس الوزراء يقر مشروع تعليمات تنفيذ أحكام قانون تشغيل الخريجين الاوائل

وذكر بيان للمجلس تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم الاربعاء 21 آب 2019 برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأضاف "المجلس أقرّ توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مذكرة التفاهم مع دولة الكويت في مجال الحقول النفطية الحدودية المشتركة، فيما تم اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن اعفاء الانابيب المستوردة لصالح شركة نفط الوسط من رسم حماية المنتج".



وأوضح البيان، أن "الجلسة شهدت أيضاً اقرار موضوع منح مدرسة الاكاديمية الدولية الاهلية في محافظة البصرة إجازة تأسيس"، لافتاً إلى أنه "تمت الموافقة على مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين جمهورية العراق والامانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن إطفاء نسبة (75%) من ديون جمهورية العراق ضمن مساهمته في صناديق الدعم المقدمة للدول العربية" .

ولفت إلى أن "المجلس وافق على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988".



وبيّن البيان، أن "المجلس أقرّ مشروع تعليمات تنفيذ أحكام قانون تشغيل الخريجين الاوائل رقم (67) لسنة 2017، كما وافق مجلس الوزراء على دعم نادي الطلبة الرياضي".

وتابع، أنه "تمت الموافقة على اتفاق تنفيذ برامج خاصة بين برنامج الامم المتحدة الانمائي والامانة العامة لمجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن "المجلس وافق على تثبيت مجموعة من المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع المديرية العامة لتربية محافظة البصرة استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لعام / 2019".

وأشار البيان، إلى أن "مجلس الوزراء أقر توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن مشروع مصفى كربلاء ملحق رقم (5)".

