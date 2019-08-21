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بالوثائق.. انهاء تكليف اسد من الجمارك

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تنشر وكالة الخليج 365، وثائق تظهر فيها اعفاء مدير عام هيئة الجمارك منذر عبد الامير اسد من مهامه.

وبحسب الوثيقة ادناه ان ذلك تم بموافقة شفوية من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الـ30 من تموز الماضي.

 

 

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فيما تقرر تكليف سهام حسين يونس بمهام مدير عام هيئة الجمارك لحين تسمية مديرا عاما.

 

 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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