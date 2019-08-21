بالوثائق.. انهاء تكليف اسد من الجمارك

تنشر وكالة الخليج 365، وثائق تظهر فيها اعفاء مدير عام هيئة الجمارك منذر عبد الامير اسد من مهامه. وبحسب الوثيقة ادناه ان ذلك تم بموافقة شفوية من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الـ30 من تموز الماضي. Advertisements فيما تقرر تكليف سهام حسين يونس بمهام مدير عام هيئة الجمارك لحين تسمية مديرا عاما.



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