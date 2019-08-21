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اعتبر النائب عن سائرون جواد الموسوي، الأربعاء، أداء أمينة بغداد ومدير دائرة المشاريع بالأمانة في بعض مناطق العاصمة بـ"السيء وغير المقبول"، ملوحاً بـ"موقف رسمي ضدهما" مطلع الفصل التشريعي المقبل.
وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مستوى أداء أمينة بغداد ومدير عام مشاريعها غير مقبول وسيء في بعض المناطق من بغداد، وسيكون لنا موقف رسمي ضدهم بداية الفصل التشريعي القادم".
وأضاف الموسوي، أننا "على أعتاب الربع الأخير من السنة وما زالت بعض المشاريع غير منفذة لغاية الآن، وبعض المشاريع بطيئة التنفيذ أو رديئة الجودة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: سيكون لنا موقف ضد أمينة بغداد ومدير دائرة المشاريع مطلع الفصل التشريعي المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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