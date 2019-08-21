نائب: سيكون لنا موقف ضد أمينة بغداد ومدير دائرة المشاريع مطلع الفصل التشريعي المقبل

وقال الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مستوى أداء أمينة بغداد ومدير عام مشاريعها غير مقبول وسيء في بعض المناطق من بغداد، وسيكون لنا موقف رسمي ضدهم بداية الفصل التشريعي القادم".

وأضاف الموسوي، أننا "على أعتاب الربع الأخير من السنة وما زالت بعض المشاريع غير منفذة لغاية الآن، وبعض المشاريع بطيئة التنفيذ أو رديئة الجودة".