الاعرجي: المتصدون يعرفون مصادر انفجارات مخازن الاسلحة ومبلغون بماحدث

وقال الاعرجي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، "إذا كنا لغاية هذه الساعة لاتعرف مصادر انفجارات مخازن الأسلحة لمعسكر الصقر وقاعدة بلد، فهذا يعني أننا أضعف من الرد عليها".

وأضاف الاعرجي، "أنا متاكد من ان المتصدين يعرفون ذلك ، بل هم مبلغون بما حدث ، لكنهم يخشون التصريح والاعلان".



وختم الاعرجي تغريدته بالقول : كا أضعفكم ، إن تفرقنا سبب ضعفنا وخضوعنا.

وانفجر كدس للعتاد تابع للحشد الشعبي داخل مقر ملاصق لقاعدة بلد بمحافظة صلاح الدين امس الثلاثاء 20 اب 2019، دون معرفة اسباب الانفجار وذلك في ثاني حادث من نوعه خلال هذا الشهر بعد حادثة انفجار مخزن اسلحة قاعدة الصقر جنوبي بغداد.