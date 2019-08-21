الاعرجي: المتصدون يعرفون مصادر انفجارات مخازن الاسلحة ومبلغون بماحدث

اتهم نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الاربعاء، من وصفهم بـ"المتصدين" بمعرفة مصادر انفجارات مخازن الاسلحة، مشيرا الى أنهم مبلغون بماحدث لكنهم "يخشون" التصريح.
وأضاف الاعرجي، "أنا متاكد من ان المتصدين يعرفون ذلك ، بل هم مبلغون بما حدث ، لكنهم يخشون التصريح والاعلان".
وختم الاعرجي تغريدته بالقول : كا أضعفكم ، إن تفرقنا سبب ضعفنا وخضوعنا.
وانفجر كدس للعتاد تابع للحشد الشعبي داخل مقر ملاصق لقاعدة بلد بمحافظة صلاح الدين امس الثلاثاء 20 اب 2019، دون معرفة اسباب الانفجار وذلك في ثاني حادث من نوعه خلال هذا الشهر بعد حادثة انفجار مخزن اسلحة قاعدة الصقر جنوبي بغداد.
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