قيادي بالحكمة يأسف لعدم تهنئة رئيسي الجمهورية والنواب الشعب في عيد الغدير

اعرب القيادي في تيار الحكمة محمد اللكاش، الاربعاء، عن اسفه لعدم تهنئة رئيسي الجمهورية والنواب الشعب في عيد الغدير، مبينا ان منصبي رئيسي الجمهورية والنواب هما لجميع اطياف الشعب العراقي.

وقال اللكاش في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه " في الوقت الذي يحتفل ملايين المسلمين بالعراق والعالم الاسلامي في هذه الأيام الشريفه بمناسبة عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر، كنّا نامل من رئيسي الجمهورية والنواب تهئنة العالم الاسلامي بصورة عامة وابناء الشعب العراقي بصورة خاصة بهذا العيد الكبير والعظيم"، معربا عن اسفه لـ"عدم قيامهما بذلك".

وخاطب اللكاش رئيسي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي بالقول ان "منصبي رئيسي الجمهورية والنواب هما لجميع اطياف الشعب العراقي وليس لذواتكم"، رافضا "الازدواجية والمزاجية في التعامل مع الأعياد والعطل الوطنية والمناسبات الرسمية".

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وجدد اللكاش مطالبته "البرلمان بالإسراع في تشريع قانون العطل الوطنية والأعياد الرسمية والذي يحمل ضمن طياته عيد الغدير كعطلة وطنية".

يذكر أن المسلمين الشيعة يحتفلون سنوياً بعيد الغدير الذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة، والذي يعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وجرت الوصية في منطقة قرب مكة تسمى غدير خم.