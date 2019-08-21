الامن النيابية: طائرات اسرائيلية بغطاء امريكي تقصف أهدافا داخل العراق

وقال النائب كريم عليوي في حديث لـ الخليج 365، إن "الطائرات الاسرائيلية وبمعلومات استخبارية دقيقة وغطاء جوي امريكي هي من قامت وتقوم بضرب أهداف عسكرية وامنية داخل العراق".
واضاف عليوي، ان "ما يجري هو خرق واضح للسيادة العراقية وتجاوز واضح على جميع القوانين والاعراف الدولية"، داعيا الحكومة العراقية الى "عدم التهاون في هذا الموقف".
وشدد عليوي على ضرورة ان "تكون اجهزتنا الدفاعية جاهزة لرد اي هجوم جوي على العراق"، مؤكدا على ان "يتم تركيز الجهود على توفير جميع الحاجات الاساسية لدعم قوتنا الجوية ودفاعاتنا بعيدة عن هيمنة القوات الامريكية التي كانت وما زالت سببا في جميع ما يجري من خروقات في البلد".
وانفجر كدس للعتاد تابع للحشد الشعبي داخل مقر ملاصق لقاعدة بلد بمحافظة صلاح الدين امس الثلاثاء 20 اب 2019، دون معرفة اسباب الانفجار.
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