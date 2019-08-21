دونالد ترامب جدّ للمرة العاشرة!

توسّعت عائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أصبح جدّا للمرّة العاشرة، بعدما رزق ابنه إريك بمولودة.
والمولودة الجديدة هي الحفيدة العاشرة لترامب البالغ من العمر 73 عاماً، والذي له خمسة أولاد من ثلاث زيجات.
والولدان الأولان، دونالد جونيور وإيفانكا، هما ثمرة زواجه الأول، ولهما على التوالي خمسة وثلاثة أطفال، أما إريك ولارا، فلهما أيضا ابن.
ويتولّى إريك ترامب مع شقيقه البكر دونالد جونيور إدارة مجموعة "ترامب أورغانايزايشن" التي تدير استثمارات أسرة ترامب في الولايات المتحدة والخارج، من العقارات والفنادق إلى نوادي الغولف، وذلك منذ وصول والدهما إلى سدّة الرئاسة في يناير 2017.
أما لارا ترامب، فهي صحفية سابقة معروفة بدفاعها عن الحيوانات، وهي تدير مع زوجها "مؤسسة إريك ترامب" التي تموّل خصوصاً مستشفيات للأطفال، وغالباً ما تشارك في برامج تلفزيونية للدفاع عن سياسة الرئيس الأميركي.
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