ترامب جدّا للمرّة العاشرة

وغرّد إريك ترامب الابن الثالث للرئيس الأميركي "يسعدني ولارا ترامب أن نعلن لكم ولادة دوروثي ترامب"، بحسب ما أوردت "فرانس برس"، الثلاثاء.

والمولودة الجديدة هي الحفيدة العاشرة لترامب البالغ من العمر 73 عاما، والذي له خمسة أولاد من ثلاث زيجات.

والولدان الأولان، دونالد جونيور وإيفانكا، هما ثمرة زواجه الأول، ولهما على التوالي خمسة وثلاثة أطفال، أما إريك ولارا، فلهما أيضا ابن.