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ترامب جدّا للمرّة العاشرة

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توسّعت عائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أصبح جدّا للمرّة العاشرة، بعدما رزق ابنه إريك بمولودة.

وغرّد إريك ترامب الابن الثالث للرئيس الأميركي "يسعدني ولارا ترامب أن نعلن لكم ولادة دوروثي ترامب"، بحسب ما أوردت "فرانس برس"، الثلاثاء.

 

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والمولودة الجديدة هي الحفيدة العاشرة لترامب البالغ من العمر 73 عاما، والذي له خمسة أولاد من ثلاث زيجات.

والولدان الأولان، دونالد جونيور وإيفانكا، هما ثمرة زواجه الأول، ولهما على التوالي خمسة وثلاثة أطفال، أما إريك ولارا، فلهما أيضا ابن.

 

ويتولّى إريك ترامب مع شقيقه البكر دونالد جونيور إدارة مجموعة "ترامب أورغانايزايشن" التي تدير استثمارات أسرة ترامب في الولايات المتحدة والخارج، من العقارات والفنادق إلى نوادي الغولف، وذلك منذ وصول والدهما إلى سدّة الرئاسة في يناير 2017.

أما لارا ترامب، فهي صحفية سابقة معروفة بدفاعها عن الحيوانات، وهي تدير مع زوجها "مؤسسة إريك ترامب" التي تموّل خصوصا مستشفيات للأطفال، وغالبا ما تشارك في برامج تلفزيونية للدفاع عن سياسة الرئيس الأميركي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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