قال المسؤول الأمني والعسكري في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة" خالد جبريل إن إسرائيل لم تستلم كامل رفات الجندي الإسرائيلي الذي كان مدفونا في مخيم اليرموك بسوريا.
وشدد جبريل على أن موضوع رفات الجندي الإسرائيلي أمني بامتياز، مشيراً إلى أن إسرائيل تسلمت "نصف رفات" الجندي زخريا باومل.
وتحدى جبريل القيادة الإسرائيلية أن تنفي ما قاله أو تأتي بما يخالفه، لافتا إلى أن انكشاف مثل هذه المسألة "سيشكل أزمة داخل إسرائيل وسيتساءل الرأي العام كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الأمر".
وأوضح جبريل أن خروج الجثامين الإسرائيلية من سوريا يجب أن يتم في مقابل "خروج أبطال من الأسرى الفلسطينيين والسوريين الموجودين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".
يُشار إلى أنّ إسرائيل أعلنت تسلم رفات الجندي-وهو من مفقودي معركة السلطان يعقوب في الحرب على لبنان عام 1982- من سوريا في شهر نيسان الفائت، وذلك بموجب عملية خاصة استمرت عدة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة من العيار الثقيل عن رفات جندي إسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.