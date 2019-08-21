المركزي للاحصاء: ارتفاع عدد رياض الاطفال في العراق

وقال الجهاز في تقرير اطلعت عليه، الخليج 365، إن "عدد رياض الاطفال في العام الدراسي 2018-2019 ارتفع بنسبة 5.4% عن العام الدراسي السابق"، مبينا ان "رياض الاطفال الحكومية شكلت نسبة 58.7% والاهلية بنسبة 41.3%".واضاف الجهاز أن "معظم الرياض الحكومية والاهلية هي في المناطق الحضرية حيث بلغت نسبتها 96.3% مقابل 3.7% في المناطق الريفية"، مشيرا الى ان "عدد الاطفال المسجلين في رياض الاطفال الحكومية والاهلية بلغ 209 الف و380 طفلا وطفلة تشكل نسبة الاناث منهم 48.9%".

وأعلنت وزارة التربية، في عام 2017 عن حاجة العراق لأكثر من 20 ألف مدرسة بحلول العام 2022 نتيجة النمو السكاني السنوي.