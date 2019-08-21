وطني الصالات يدخل معسكراً تدريبياً استعداداً لبطولة اندونيسيا الودية

ويبدأ المعسكر الداخلي من يوم الاحد المقبل ويستمر لمدة خمسة أيام، على ان تغادر البعثة الى جاكرتا في الاول من ايلول المقبل.

ويتضمن معسكر المنتخب تكثيفا في البرنامج التدريبي للاعبين من خلال زيادة الجرعات التدريبية، وتقديم الارشادات والنصائح الفنية لهم، بالإضافة الى تحسين مستوياتهم من أجل تقديم اداء أفضل في هذه المشاركة.



ودعا الجهاز الفني 31 لاعبا، على أن يختار منهم 14 لاعبا لتمثيل العراق في هذه البطولة.

ويشرف على المنتخب، فنيا، المدرب هيثم بعيوي، يساعده كل من وميض شامل وعبد الرزاق ابو الهيل، وسالم عودة، وحسين شلال مدربا للحراس، بالإضافة إلى الإداري طالب حسين، والمعالج حبيب جبار، ومدير المنتخب علي عيسى.

