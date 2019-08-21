وطني الصالات يدخل معسكراً تدريبياً استعداداً لبطولة اندونيسيا الودية

2019-08-21 | 08:58
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يدخل منتخبنا الوطني لكرة الصالات معسكرا اعداديا في محافظة النجف، قبل المشاركة في بطولة إندونيسيا الودية، المقرر إقامتها في الرابع من شهر أيلول المقبل وتستمر حتى التاسع من الشهر نفسه.
ويتضمن معسكر المنتخب تكثيفا في البرنامج التدريبي للاعبين من خلال زيادة الجرعات التدريبية، وتقديم الارشادات والنصائح الفنية لهم، بالإضافة الى تحسين مستوياتهم من أجل تقديم اداء أفضل في هذه المشاركة.
ودعا الجهاز الفني 31 لاعبا، على أن يختار منهم 14 لاعبا لتمثيل العراق في هذه البطولة.
ويشرف على المنتخب، فنيا، المدرب هيثم بعيوي، يساعده كل من وميض شامل وعبد الرزاق ابو الهيل، وسالم عودة، وحسين شلال مدربا للحراس، بالإضافة إلى الإداري طالب حسين، والمعالج حبيب جبار، ومدير المنتخب علي عيسى.
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