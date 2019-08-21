رفع الكتل الكونكريتية من امام منزل محافظ ذي قار 'صور'

واضاف المصدر، لـ الخليج 365، إن الاجهزة الامنية باشرت منذ ليلة امس، برفع الكتل الكونكريتية من امام منزل محافظ ذي قار، لغرض اعادة فتح الشارع الذي تقطعه تلك الكتل.

وأوضح أن رفع الكتل الكونكريتية تم بإشراف المحافظ الجديد عادل الدخيلي.



وانتخب مجلس محافظة ذي قار، في الثامن من اب الحالي، محافظا جديدا خلفا للمقال يحيى محمد باقر الناصري.