توضيح جديد من مصرف الرافدين حول سلفة 25 مليون

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا والتي تصل الى 25 مليون دينار يكون التقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر كارد .

وأضاف البيان أن السلفة تكون بالاعتماد على راتب الموظف على ان يغطي 50 بالمئة من راتبه الشهري القسط الشهري للسلفة، داعيا موظفي الدولة الى زيارة فروع المصرف حصرا والتقديم على السلف.

