توضيح جديد من مصرف الرافدين حول سلفة 25 مليون

أصدر مصدرف الرافدين، اليوم الاربعاء، توضيحا جديدا حول سلفة الـ25 مليون دينار، مؤكدا أن منحها لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم والذين قدموا عليها الكترونيا تكون على شكل وجبات وبفترات زمنية سريعة .
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن سلف موظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا والتي تصل الى 25 مليون دينار يكون التقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر كارد .
وأضاف البيان أن السلفة تكون بالاعتماد على راتب الموظف على ان يغطي 50 بالمئة من راتبه الشهري القسط الشهري للسلفة، داعيا موظفي الدولة الى زيارة فروع المصرف حصرا والتقديم على السلف.
وأضاف البيان أن السلفة تكون بالاعتماد على راتب الموظف على ان يغطي 50 بالمئة من راتبه الشهري القسط الشهري للسلفة، داعيا موظفي الدولة الى زيارة فروع المصرف حصرا والتقديم على السلف.
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