وصول ثلاثة من أبناء 'عناصر في 'داعش' بالعراق إلى المانيا

اعلن متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية فجر اليوم الأربعاء، ان حكومة بلاده نقلت ثلاثة أطفال من أبناء مسلحي تنظيم "داعش" إلى فرانكفورت من مدينة أربيل.
وهذه هي المرة الأولى التي تعيد فيها الحكومة الألمانية أبناء لمسلحي تنظيم "داعش" إلى البلاد وسط جدل حاد حول كيفية التعامل مع عودة المسلحين وأطفالهم في أعقاب انهيار التنظيم المسلح.
وقال المتحدث باسم الشرطة إن "عملية نقل الأطفال تمت تحت إشراف عمال اجتماعيين وخدمات لحماية الأطفال، إلا أنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل، لاعتبارات تتعلق بلوائح الخصوصية".
وذكرت مصادر أن "من بين هؤلاء الأطفال شقيقتين (عامان وأربعة أعوام)، ورافقتهما جدتهما لمطار أربيل، بالإضافة إلى طفل (7 أعوام) رافقته جدته أيضا للمطار".
ووفقا لوزارة الخارجية الألمانية، تم تسليم أربعة أطفال من بينهم طفل مريض لموظفي القنصلية الألمانية في أربيل يوم الاثنين الماضي.
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