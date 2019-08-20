بالصور.. اعتداء جديد على كوادر امانة بغداد

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن تعرض كوادرها لاعتداء جديد في العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها في بلدية الاعظمية تعرضت الى اعتداء طال كادرها البشري والآلي خلال حملة لازالة التجاوزات ضمن منطقة الكسرة شمال بغداد".

واضافت ان "ذلك دعا الى نقل الموظف المصاب لتلقي العلاج وتسيير عدد من المعتدين الى الجهات المختصة".

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