الكلابي يعلن تنازله عن الحصانة

اعلن النائب عن ائتلاف النصر يوسف الكلابي، الثلاثاء، عن تنازله عن الحصانة حتى نهاية الدورة البرلمانية.
وقال الكلابي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "عندما يستخدم رئيس مجلس النواب صلاحياته ويوافق على رفع الحصانة دلالة ان النواب هم الاقرب للشعب ولا نقبل الا ان نمارس دورنا بالرقابة الذاتية". وأضاف "من منطلق دعم هذه الخطوة اعلن تنازلي عن الحصانة عن نفس حتى نهاية الدورة".
وكان النائب عن تحالف القوى عبد الله الخريبط اعتبر، اليوم الثلاثاء، أن الفساد والطائفية والخيانة ابرز مبررات رفع الحصانة، مشيراً الى أن الفصل التشريعي الثالث سيشهد استجوابات لوزراء ومسؤولين عدة.
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