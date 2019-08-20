نائب عن تحالف القوى: الفصل التشريعي الثالث سيشهد استجوابات لوزراء ومسؤولين

اعتبر النائب عن تحالف القوى عبد الله الخريبط، الثلاثاء، أن الفساد والطائفية والخيانة ابرز مبررات رفع الحصانة، مشيراً الى أن الفصل التشريعي الثالث سيشهد استجوابات لوزراء ومسؤولين عدة.

وقال الخريبط خلال حديثه لبرنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية، إن "فالح العيساوي ويحيى المحمدي ونهلة الراوي رفعت عنهم الحصانة بناء على طلبهم"، مؤكداً أن "هناك شكاوى طعن موجودة في النزاهة ضد طلال الزوبعي".

وأضاف أنه "ليس لدي معلومات تتعلق برفع الحصانة عن ابو مازن"، معتبراً أن "الفساد والطائفية والخيانة ابرز مبررات رفع الحصانة".

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وتابع "نحتاج الى تقديم حلول لاصلاح وضع العراق بدلا من الاكتفاء بالتشخيص"، مشيراً الى أن "الفصل التشريعي الثالث سيشهد استجوابات لوزراء ومسؤولين عدة".

وكان تحالف المحور الوطني اكد، اليوم الثلاثاء، أن وجود خلاف مع نائب "لا يعني جواز استخدام رئيس البرلمان صلاحياته ضد خصومه"، في اشارة الى قرار رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي.