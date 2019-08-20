الدفاع المدني تعلن ابعاد النيران عن ستة مخازن مجاورة للحريق قرب قاعدة بلد

وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الفرق تمكنت من حماية وابعاد النيران عن 6 مخازن مجاورة لمحل الحادث".

واضافت المديرية، أنه "لم يتبق من الحادث المتفجر الا جزء بسيط وسيتم الاخماد خلال الساعات المقبلة".



يشار الى ألسنة اللهب تصاعدت من موقع قرب قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، في حين مازالت اسباب اندلاعه مجهولة.