نائب عن الفتح: قانون التقاعد اقر بنفس بعثي ويحتاج لتعديل

اعتبر النائب عن تحالف الفتح وجيه عباس، الثلاثاء، أن الحصانة ليست عصمة ولا شيء بالعراق يخلو من الجنبة السياسية، فيما أكد أن قانون التقاعد اقر بنفس بعثي ويحتاج لتعديل.

وقال عباس خلال حديثه لبرنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية، إن "قرار الحلبوسي بشان رفع الحصانة عن طلال الزوبعي قانوني ولا ريب فيه"، مشيراً الى أن "قرار رفع الحصانة استند على الدستور ونظام البرلمان الداخلي وقانون مجلس النواب".

وأضاف أنه "ليس من المعيب ان يمثل المسؤولين العراقيين امام القضاء"، مؤكداً أنه "يقال ان 30 نائبا معرضون لرفع لحصانة عنهم".

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وتابع عباس أن "الحصانة ليست عصمة ولا شيء في العراق يخلو من الجنبة السياسية".

الى ذلك اعتبر النائب عن تحالف الفتح أن "قانون التقاعد اقر بنفس بعثي ويحتاج الى تعديل".