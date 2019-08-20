بالصور.. عملية اطفاء الحريق المندلع قرب قاعدة بلد الجوية

تنشر الخليج 365 مجموعة من الصور التي توضح عمليات اطفاء الحريق الذي اندلع قرب قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين. Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.