تحالف المحور: وجود خلاف مع نائب لا يعني جواز استخدام رئيس البرلمان صلاحياته ضد خصومه

اعتبر تحالف المحور الوطني، الثلاثاء، وجود خلاف مع نائب "لا يعني جواز استخدام رئيس البرلمان صلاحياته ضد خصومه"، في اشارة الى قرار رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي.
واضاف التحالف ان "وجود خلال سياسي او شخصي مع نائب معين لا يعني جواز استخدام الرئيس لصلاحياته ضد خصومه السياسيين وبطريقة مكشوفة للجميع".
وتابع تحالف المحور الوطني، انه "في الوقت الذي يدين فيه تحالف المحور الوطني هذا التصرف، فإنه يطالب كل الكتل السياسية والسلطات القضائية الاخرى بوقف هكذا انتهاكات لمنطق الدولة وسياقات القانون، حفاظا على هيبة الدولة العراقية".
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