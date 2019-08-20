تحالف المحور: وجود خلاف مع نائب لا يعني جواز استخدام رئيس البرلمان صلاحياته ضد خصومه

وقال التحالف في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "تلقينا بشديد الاستغراب قرار رئيس مجلس النواب المتعلق برفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي، والذي استخدم فيه رئيس السلطة التشريعية صلاحياته بطريقة منافية لمعايير العمل السياسي".واضاف التحالف ان "وجود خلال سياسي او شخصي مع نائب معين لا يعني جواز استخدام الرئيس لصلاحياته ضد خصومه السياسيين وبطريقة مكشوفة للجميع".

وتابع تحالف المحور الوطني، انه "في الوقت الذي يدين فيه تحالف المحور الوطني هذا التصرف، فإنه يطالب كل الكتل السياسية والسلطات القضائية الاخرى بوقف هكذا انتهاكات لمنطق الدولة وسياقات القانون، حفاظا على هيبة الدولة العراقية".