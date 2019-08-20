المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان يغادر إلى الدوحة وكابول لاستئناف محادثات السلام

اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، سيغادر اليوم الثلاثاء إلى قطر وأفغانستان لاستئناف مفاوضات السلام بين "طالبان" والحكومة الأفغانية.
وأضاف البيان "في الدوحة سيستأنف خليل زاد المحادثات مع "طالبان" كجزء من جهود تيسير عملية السلام التي تنهي النزاع في أفغانستان، وفي كابول سيعقد مشاورات مع الحكومة الأفغانية حول عملية السلام، وسيعمل على تشجيع مفاوضات السلام الداخلية".
وتتفاوض حركة "طالبان" مع الولايات المتحدة الأمريكية برعاية قطرية في العاصمة الدوحة، من أجل التوصل لصفقة تنسحب بموجبها القوات الأمريكية من أفغانستان، وتعلن فيها الحركة هدنة ووقفا لعملياتها المسلحة.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، أعلن أن مشروع الاتفاق الأمريكي مع طالبان يهدف إلى إحلال السلام في أفغانستان وليس إلى انسحاب القوات الذي سيعتمد على الوضع في البلاد.وبالتزامن مع استمرار مباحثات السلام بين واشنطن وحركة طالبان، كثفت الأخيرة من وتيرة هجماتها في العاصمة الأفغانية.
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