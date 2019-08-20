بالصور.. رفع كتل كونكريتية من امام مبنى محافظة الديوانية بعد تقرير للسومرية

تنشر الخليج 365، صوراً لرفع كتل كونكريتية من امام مبنى محافظة الديوانية بعد تقرير للسومرية تضمن مطالب لمواطنين. وقال مراسل السومرية في المحافظة، إنه بعد تقرير السومرية بشأن مطالب الأهالي برفع الكتل الكونكريتية المحيطة بالمحافظة ومجلسها امر المحافظ زهير علي الشعلان بالمرحلة الأولى لرفع الكتل من امام الباب الرئيسي للمحافظة.



وطالب مواطنون في الديوانية عبر السومرية، الحكومة المحلية برفع الكتل الكونكريتية المحيطة بمنى المحافظة ومجلسها، فيما اعتبروها تشويها لمعالم المدينة المستقرة أمنيا.

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