السامرائي: عمل اللجنة التحضيرية لـ'سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية' دون المستوى

اعتبر رئيس اللجنة النيابية المشرفة على مشروع "سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية" مثنى السامرائي، الثلاثاء، ان عمل اللجنة "ما يزال دون مستوى الطموح"، فيما اشار الى وضع آليات "صارمة" لانجاز هذا المشروع.
ونقل المكتب عن السامرائي قوله، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء يجب ان تقدم الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات وتسريعها بما يؤدي لإنجاز المشاريع الضرورية بما يليق بالمكانة الدينية والتاريخية لمدينة سامراء"، مؤكداً أن "اللجنة النيابية تتابع أعمال اللجنة التحضرية التي شكلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والإجراءات التي تقوم بها".
واشار السامرائي، الى ان "عمل اللجنة التحضيرية مازال دون مستوى الطموح وأن اللجنة المشرفة أشرت بطأً في خطوات اللجنة التحضيرية وإجراءاتها".
من جانبه، أكد الغزي أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع وأنها ستطلب من اللجنة التحضيرية تسريع خطواتها، ومن ذلك إرسال مذكرةٍ تتضمن التعليمات اللازمة لتنفيذ الإجراءات والتي لم يتم إرسالها حتى الان".
ولفت السامرائي، أنه "تم خلال اللقاء مناقشة التخصيصات المالية المرصودة في الموازنة حيث تم تأشير قلة تلك التخصيصات قياساً بالمشاريع الواجب تنفيذها"، مبينا "اتفقنا على ضرورة زيادتها، ووضع آليات صارمة بما يضمن سرعة وكفاءة الإنجاز ونزاهة الإجراءات وشفافيتها".
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