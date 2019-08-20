السامرائي: عمل اللجنة التحضيرية لـ'سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية' دون المستوى

وقال المكتب الاعلامي للسامرائي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "رئيس اللجنة النيابية المشرفة على مشروع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية مثنى السامرائي التقى اليوم الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، حيث ناقش معه آليات وإجراءات تنفيذ متطلبات قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية والتخصيصات المالية اللازمة وأولويات العمل في هذا المجال".ونقل المكتب عن السامرائي قوله، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء يجب ان تقدم الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات وتسريعها بما يؤدي لإنجاز المشاريع الضرورية بما يليق بالمكانة الدينية والتاريخية لمدينة سامراء"، مؤكداً أن "اللجنة النيابية تتابع أعمال اللجنة التحضرية التي شكلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والإجراءات التي تقوم بها".

واشار السامرائي، الى ان "عمل اللجنة التحضيرية مازال دون مستوى الطموح وأن اللجنة المشرفة أشرت بطأً في خطوات اللجنة التحضيرية وإجراءاتها".



من جانبه، أكد الغزي أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستعدة لتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع وأنها ستطلب من اللجنة التحضيرية تسريع خطواتها، ومن ذلك إرسال مذكرةٍ تتضمن التعليمات اللازمة لتنفيذ الإجراءات والتي لم يتم إرسالها حتى الان".

ولفت السامرائي، أنه "تم خلال اللقاء مناقشة التخصيصات المالية المرصودة في الموازنة حيث تم تأشير قلة تلك التخصيصات قياساً بالمشاريع الواجب تنفيذها"، مبينا "اتفقنا على ضرورة زيادتها، ووضع آليات صارمة بما يضمن سرعة وكفاءة الإنجاز ونزاهة الإجراءات وشفافيتها".