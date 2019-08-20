نائب: واشنطن تحاول إرغام العراق على شراء منظومة 'باتريوت الفاشلة'

رجح النائب عن كتلة تيار الحكمة المعارض حسن فدعم، الثلاثاء، ان تكون الخروقات الامريكية المستمرة للاجواء العراقية بأنها تقف خلفها رغبات من واشنطن لتسليح الدفاعات العراقية بمنظومة باتريوت التي اثبتت فشلها في دول اخرى.



وأضاف، أن "القائد العام للقوات المسلحة لا نعتقد انه يمتلك القدرة على مواجهة المصالح الامريكية ومصالح دول اخرى ترتبط بواشنطن، ونستبعد القدرة على المحاسبة بشكل مباشر"، لافتاً الى ان "هنالك آليات أخرى تستطيع الحكومة من خلالها التحرك ان كانت فعلاً توجد الرغبة بفرض السيادة من خلال الطلب من القوات الاجنبية بمغادرة العراق خاصة ان كل شبر من بلادنا تم تحريره من زمر داعش الارهابية وقواتنا الامنية والعسكرية قادرة على حفظ الامن والتعامل مع اي تهديدات قد تحصل".



وأشار فدعم، إلى ان "الخروقات الامريكية نعتقد خلفها رغبة من واشنطن بان تدفع باتجاه تسليح الدفاعات الجوية العراقية بمنظومة باتريوت الامريكية التي اثبتت فشلها في صد هجمات المقاومة على الكيان الصهيوني او في حماية اجواء وقال فدعم في حديث لـ الخليج 365، إن "تطبيق قرار منع الطيران الاجنبي الا بموافقات خاصة من رئيس الوزراء سيواجه بعض الصعوبات في جانبين"، مبينا ان "الجانب الاول هو عدم قدرة الدفاعات الجوية العراقية على التعامل مع هذه الخروقات والجانب الثاني هو اننا نعتقد ان القرار السياسي العراقي حتى اللحظة غير قادر على مواجهة قرار التحالف الدولي وخلق نزاع مع قوات التحالف".وأضاف، أن "القائد العام للقوات المسلحة لا نعتقد انه يمتلك القدرة على مواجهة المصالح الامريكية ومصالح دول اخرى ترتبط بواشنطن، ونستبعد القدرة على المحاسبة بشكل مباشر"، لافتاً الى ان "هنالك آليات أخرى تستطيع الحكومة من خلالها التحرك ان كانت فعلاً توجد الرغبة بفرض السيادة من خلال الطلب من القوات الاجنبية بمغادرة العراق خاصة ان كل شبر من بلادنا تم تحريره من زمر داعش الارهابية وقواتنا الامنية والعسكرية قادرة على حفظ الامن والتعامل مع اي تهديدات قد تحصل".وأشار فدعم، إلى ان "الخروقات الامريكية نعتقد خلفها رغبة من واشنطن بان تدفع باتجاه تسليح الدفاعات الجوية العراقية بمنظومة باتريوت الامريكية التي اثبتت فشلها في صد هجمات المقاومة على الكيان الصهيوني او في حماية اجواء السعودية من هجمات المقاومة في اليمن"، مشدداً على ان "رؤيتنا الواضحة بأن يتم تسليح دفاعاتنا الجوية بمنظومة اس 400 الروسية او منظومة خرداد الايرانية المتطورة والتي اثبتت جدارتها". واكد فدعم، ان "مجلس النواب ومن باب المسؤولية الرقابية سيعمل على متابعة تنفيذ قرار منع الطيران الاجنبي". وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه، الخميس 15 اب 2019، بالغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية، فيما قرر حصر الموافقات به او من يخوله.

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