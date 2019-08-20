بالفيديو: خطط لإعمار العراق والقضاء على البطالة وأزمة السكن... فهل من يَدعم؟

خطط هادفة الى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والمعيشي في العراق، تطلقها الجهات المعنية ومنها وزارة التخطيط. اذ اعلنت عن خطة مستدامة بعنوان "عشرون ثلاثون"، والتي ستعمل على اعمار العراق وتوفير المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والقضاء على البطالة وحل ازمة السكن.
لاول مرة منذ عام الفين واربعة عشر، يحتفل العراق بانجاز الرؤية الوطنية والتقرير الطوعي للتنمية المستدامة عشرون ثلاثون، والذي عرض خلال المنتدى السياسي عالي المستوى في الامم المتحدة. وإن دل على شئ فهو يدل على خلفية التعاون ما بين القطاعين العام والخاص مع وزارة التخطيط، والذي اسهم بتطوير المشاريع الاقتصادية والاستثمارية من ضمنها السكن.
وعلى الرغم من انجاح التقرير الوطني في الخطة المستدامة، الا ان السؤال يبقى هنا: هل سيكون للعراق نصيب بانتشال العوائل الفقيرة والمتعففة وبناء سكن يليق بحياتهم الطبيعية؟ ام ان الوزارة لها رأي آخر؟
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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