جهاز مكافحة الارهاب يعلن اعتقال 10 'ارهابيين' في بغداد والانبار

اعلن جهاز مكافحة الارهاب، الثلاثاء، عن اعتقال 10 "ارهابيين" في بغداد والانبار.

وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة نفذت قيادة العمليات الخاصة الاولى احدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب عمليات نوعية لتعقب فلول داعش الارهابي اسفرت عن القاء القبض على 10 ارهابيين في مناطق شمال وجنوب بغداد وغرب محافظة الانبار".

وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر "داعش" في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.