افاد مصدر امني في محافظة نينوى، الاثنين، بأن شخصا اقدم على الانتحار من اعلى جسر في مدينة الموصل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصا اقدم على الانتحار من خلال رمي نفسه من اعلى الجسر الرابع في مدينة الموصل".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي في المدينة".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي في المدينة".
كانت هذه تفاصيل خبر انتحار شخص من اعلى جسر في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.