انتحار شخص من اعلى جسر في الموصل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصا اقدم على الانتحار من خلال رمي نفسه من اعلى الجسر الرابع في مدينة الموصل".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي في المدينة".

