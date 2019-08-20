القبض على ثلاثة متهمين بحيازة المخدرات في ميسان

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بحيازة المخدرات في محافظة ميسان. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مشتركة من شرطة ميسان ألقت القبض على ثلاثة متهمين وبحوزتهم كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة وانبوبة تستخدم للتعاطي، خلال عملية أمنية نفذت في المحافظة".



وأضاف معن، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية أصولياً بحقهم".

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