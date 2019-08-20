تعرف على موعد مباراة 'السوبر العراقي'

وتجمع مباراة كأس السوبر بين بطل الدوري وبطل الكأس، حيث توج الشرطة بلقب الدوري الممتاز للموسم الماضي، فيما توج الزوراء بلقب الكأس.

وقال نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة يحيى كريم في حديث لـ الخليج 365، إن "مباراة كأس السوبر بين الشرطة والزوراء ستقام على ملعب الشعب الدولي في الرابع عشر من أيلول المقبل".



واوضح أن "المباراة ستسبق الدوري العراقي الممتاز باربعة ايام، حيث سينطلق الدوري الممتاز في الثامن عشر من الشهر ذاته".