بالفيديو: شريان العاصمة 'محمد القاسم' يقطع من جديد لغرض الصيانة

فبعد القطع الذي قامت به كوادر امانة بغداد في الفترات السابقة، ها هي تعاود من جديد لتوقف الجانب الايمن من شريان العاصمة بغداد محمد القاسم، وتحديدا الجزء الممتد من منطقة الباب الشرقي وصولا لكراج النهضة، ليشكل زحاما وطوابيرا من السيارات قال عنها مواطنون بانها مرهقة.وتقول مديرية المرور العامة، ان هذه هي المرحلة الثانية من الصيانة وستمتد لفترة اقصاها شهر واحد، وستليها مرحلتان اخريان ليبلغ المجموع اربع مراحل بعد انتهاء الصيانة.

وكانت امانة بغداد قد بدأت بالعمل على مجسر محمد القاسم الممتد من جنوب العاصمة بغداد وصولا لشمالها منذ العام الفين وسبعة عشر. فيما لاقى العمل ومنذ لحظة البدء به استياء كبيرا من قبل العديد من المواطنين وسائقي المركبات، كون اغلب اوقات العمل كانت عند ذروة النهار وفي اوج حركة الشوارع، لا في العطل الرسمية والساعات المتأخرة من الليل.



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