بالوثيقة.. رفع الحصانة عن نائبة في تحالف القوى العراقية

حصلت الخليج 365، وثيقة تظهر قرارا يقضي برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب العراقي ابتيام اللهيبي عن تحالف القوى العراقية. وبينت الوثيقة الموجهة الى مجلس القضاء الاعلى بتوقيع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي موافقة الاخير على رفع الحصانة عن النائبة ابتسام محمد درب خلف اللهيبي، بناء على طلبها.

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