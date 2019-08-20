مصرف النهرين يصدر تعليمات سلفة الطلاب بقيمة 3 ملايين دينار

اصدر مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، الثلاثاء، تعليمات سلفة الطلاب بقيمة 3 ملايين دينار
واضاف المصرف ان "التعليمات تتضمن الحد الاعلى للتمويل ثلاثة ملايين دينار ،وان نسبة المرابحة 25%" ،مبينا ان "مدة التمويل يكون 10 اشهر وان القسط الاول يستحق بعد 30 يوم من استلام الجهة التعليمية المبلغ".
واضاف البيان ان" على طالب التمويل تقديم المستمسكات الثبوتيه مع هوية الجهة التعليمية الخاصة به، وكذلك تقديم تأييد من الجهة التعليمية باستمرار الطالب بالدوام" ، مشيرا الى ان "على طالب التمويل تقديم كفيل ضامن من موظفي دوائر الدولة يساوي صافي راتبه الشهري ضعف القسط ،اما اذا كان الطالب موظف ومستمر بالخدمة فلا يستوجب عليه تقديم كفيل ويكون المنح بضمان راتبه ".
وتأسس مصرف النهرين الاسلامي في 17/12/2012 وهو اول مصرف حكومي اسلامي وباشر خلال عام 2018 بمنح قروض وسلف للمواطنين والموظفين وفق اليات وضوابط معينة.
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