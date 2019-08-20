أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي اعتداءات للإرهابيين انطلاقا من إدلب سيتم التصدي لها بكل حزم وقوة، مشيرا إلى وجود عسكريين روس "على الأرض" في إدلب.
وأضاف أن "الجيش التركي أنشأ عددا من نقاط المراقبة في إدلب وكانت هناك آمال معقودة على أن وجود العسكريين الأتراك هناك سيحول دون شن الإرهابيين هجمات، لكن ذلك لم يحدث".
وشدد لافروف على أن "الجهود من أجل التصدي لاعتداءات مسلحي "جبهة النصرة" والقضاء على الإرهابيين في إدلب ستتواصل، وأن تركيا أبلغت بذلك".
ولفت وزير الخارجية الروسي، إلى أن "روسيا تراقب مستجدات الوضع في إدلب عن كثب"، مضيفاً أن "العسكريين الروس موجودون "على الأرض" هناك، وأنهم على تواصل مستمر مع نظرائهم الأتراك ويبحثون معهم التطورات الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف يهدد بالرد بحزم على أي استهداف للعسكريين الروس في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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