رياضة 2019-08-20 | 11:51 682 مشاهدة رحب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الثلاثاء، بموافقة الفيفا على احتضان البصرة مباريات العراق ضمن تصفيات كأس العالم، واصفاً القرار بـ"التأريخي".



وأشاد بـ"الحراك الرياضي ذات الصلة الذي بذل خلال الفترة السابقة لحصول العراق على حقه في خوض مباريات تصفيات كاس العالم في البصرة"، مؤكداً أن "هذا القرار التأريخي جاء نتيجة تظافر جميع الجهود وقال الكعبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نرحب بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم المتضمن الموافقة على طلب العراق بإقامة مباريات تصفيات كأس العالم في البصرة"، مثمناً "استجابتهم السريعة للطلبات التي وصلتهم وضمنها مخاطبته الرسمية بداية الشهر الحالي".وأشاد بـ"الحراك الرياضي ذات الصلة الذي بذل خلال الفترة السابقة لحصول العراق على حقه في خوض مباريات تصفيات كاس العالم في البصرة"، مؤكداً أن "هذا القرار التأريخي جاء نتيجة تظافر جميع الجهود الرياضية المحلية والآسيوية". ودعا الكعبي إلى "تكثيف جميع الجهود المعنية لرفع الحظر عن جميع الملاعب العراقية". وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وافق، اليوم الثلاثاء، على إقامة مباريات المنتخب الوطني العراقي على أرضه في البصرة خلال التصفيات المزدوجة (مونديال 2022 وكأس آسيا 2023).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة البرلمان ترحب بموافقة الفيفا على إقامة مباريات العراق في البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.