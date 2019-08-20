وفد كردي يحمل الى بغداد 'مبادرات' لحل المشاكل العالقة

اكد نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، ان وفد اقليم كردستان المتوقع وصوله الى بغداد سيحمل مبادرات من قبل حكومة الاقليم لحل المشاكل العالقة، مشيرا الى وضع حلول منطقية وواقعية لبعض تلك المشاكل وفق الدستور والقانون والمصالح العامة.

وقال جمال محمد في حديث لـ الخليج 365، ان "وفد الاقليم المتوقع وصوله الى بغداد سيحمل مبادرات من قبل حكومة الاقليم لحل المشاكل، وسيسعى الوفد لوضع حلول منطقية وواقعية تنسجم مع الدستور والقانون وتخدم الجميع لبعض الملفات العالقة"، مبينا ان "الحوارات سيتم السعي بالابتعاد عن النقاط الخلافية غير المهمة".



واضاف محمد، "اننا نريد ان تكون كركوك مدينة للسلام والتعايش السلمي بين جميع المكونات، وان يتم تسليم الملف الامني فيها الى الشرطة المحلية او تشكيل قوة امنية من ابناءها لانها مدينة ذات وضع خاص وحساس وينبغي ابعادها عن الصراعات السياسية"، لافتا الى ان "وجود الرغبة من حكومتي بغداد واربيل لحل المشاكل ستكون هي المنطلق لحسم جميع الملفات العالقة بشكل تدريجي وخاصة ملف كركوك والبيشمركة ونزاعات الملكية ورواتب موظفي الاقليم وملف النفط".



واكد محمد، ان "هناك نية حسنة وطروحات متبادلة بين حكومتي بغداد واربيل لحل المشاكل، وعلينا جميعا النظر للمشاكل في اربيل او السليمانية او البصرة واي محافظة اخرى على انها ذات اهمية للجميع دون تمييز بين جهة واخرى".