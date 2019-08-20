طرق بسيطة للتخلص من الذباب المنزلي

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تزداد أعداد الذباب في الأوقات الحارة من السنة لدرجة أنه يزعج كثيرين بطنينه والتصاقه بالوجوه. خمس طرق منزلية بسيطة للتخلص من الذباب لكن الوقاية تبقى خيراً من العلاج.
تهوية وتيار هواء قوي
يحب الذباب المنزلي بطبعه المكان الخالي من تيارات الهواء، وبهذا يمكنك التخلص منه إذا عرضت المنزل لتيار هواء مع فتح الشباك لإخراجه. لكن مهلاً! لا تفتح الشبابيك المعرضة لضوء الشمس، فحينها سيدخل المزيد من الذباب المنزلي، الذي يحب التواجد في الأماكن المشمسة الدافئة.
الزيوت الطيارة
ويمكن لبعض الزيوت العطرية الطيارة أن تساعدك في التخلص من الذباب المنزلي، من خلال وضعها على سبيل المثال في مبخرة. لا تحتمل الحشرات بعض العطور، ما يدفعها إلى الابتعاد عن المكان والبحث عن آخر، ومن هذه الزيوت الطيارة:
* الخزامى
* النعناع
* الريحان
* شجرة الكينا
من التسمية تبدو هذه الوصفة المنزلية للتخلص من الذباب أنها تنطوي على شيء من الوحشية. ولا تحتاج إلى أن تضع أصص هذه النباتات في الحديقة الشتوية المغلقة أو الشرفة أو على دكة الشبابيك داخل الشقة، وهي ستقوم بباقي المهمة. إذ تعمل على جذب الذباب من أجل افتراسه، ومن هذه النباتات:
* فينوس صائدة الذباب
* نبات الإبريق
* سنديو
* السراسينية
إذا فشلت كل الحلول السابقة للقضاء على الذباب المنزلي، يمكنك أن تتخلص منه بمصيدة سهلة يمكنك صناعتها بمواد متوفرة في كل منزل تقريباً، لكن تذكر أن هذه المصيدة لن تطرد الذباب بل تقتله! ولا تحتاج لصناعتها إلا إلى قدح زجاجي أو آنية عميقة بعض الشيء والخل والسكر وإلى القليل من منظف الأواني، الذي سيخلخل التوتر السطحي للماء. ولا يمكن للذباب أن يقاوم الخل والسكر، ما سيجذبه إلى الإناء حيث ينزلق إلى داخله ويغرق في الخليط المميت. وهناك وصفة مماثلة باستخدام العسل والماء ومنظف الأواني.
الوقاية خير من العلاج
وبعيداً عن قسوة بعض الحلول يمكن العمل على تحصين المنزل من الذباب من خلال نصب المشبكات على النوافذ وعدم ترك بقايا الطعام في المنزل خلال الأشهر الحارة على وجه الخصوص، ومسح الطاولة بعد تناول الطعام مباشرة والتخلص من فتات الطعام المتساقط وغسل الأواني المستعملة أولاً بأول. ووضع النفايات في حاوية مغلقة. وربما يحالفك الحظ في أن يقرر الذباب إزعاج جارك بدلاً عنك.
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