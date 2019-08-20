طرق بسيطة للتخلص من الذباب المنزلي

مزعج هو الذباب المنزلي في هذا الوقت من السنة على الرغم من أنه في الغالب لا يشكل خطراً كبيراً. وفي هذا الوقت من السنة بالتحديد تتكرر مشاهد الذين يلاحقون بجريدة مطوية ربما ذبابة تسللت إلى الغرفة لتزعج ساكنيها. وقد يلجأ البعض إلى المبيدات الحشرية بيد أنها لا تخلو من مخاطر على صحة الإنسان خصوصاً الأطفال الصغار، ناهيك على إجراءات عزل الغرفة قبل رش المبيد. هل تريد التخلص من الذباب المنزلي المزعج دون الملاحقة بالجريدة المطوية أو المبيد الحشري؟ الأمر بسيط، إذ توجد طرق عدة للتخلص من الذباب وطنينه المزعج في المنزل.تهوية وتيار هواء قوي

يحب الذباب المنزلي بطبعه المكان الخالي من تيارات الهواء، وبهذا يمكنك التخلص منه إذا عرضت المنزل لتيار هواء مع فتح الشباك لإخراجه. لكن مهلاً! لا تفتح الشبابيك المعرضة لضوء الشمس، فحينها سيدخل المزيد من الذباب المنزلي، الذي يحب التواجد في الأماكن المشمسة الدافئة.

الزيوت الطيارة



ويمكن لبعض الزيوت العطرية الطيارة أن تساعدك في التخلص من الذباب المنزلي، من خلال وضعها على سبيل المثال في مبخرة. لا تحتمل الحشرات بعض العطور، ما يدفعها إلى الابتعاد عن المكان والبحث عن آخر، ومن هذه الزيوت الطيارة:



* الخزامى

* النعناع

* الريحان

* شجرة الكينا