نشرت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، جدولاً بحمل الذروة والحمل المجهز للطاقة في عموم المحافظات ليوم أمس الاثنين. وبينت الوزارة في جدولها الذي اطلعت عليه الخليج 365، إن "مجموع المجهز من الطاقة في عموم المحافظات ما عدا إقليم كردستان بلغ 18145 ميغا واط، وأن مجموع ما مطلوب من الطاقة لهذه المحافظات يبلغ 22292 ميغا واط".



وأضافت، أن "مجموع حمل الذروة للطاقة بلغ 19015 ميغا واط، فيما بلغ مجموع ما مطلوب من الذروة للطاقة بواقع 25623 ميغا واط"، مشيراً إلى أن "معدل تجهيز الطاقة في العاصمة بغداد بلغ 4407 ميغا واط، فيما بلغ ما مطلوب من التجهيز هو 5214 ميغا واط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكهرباء تنشر جدولاً لكميات الطاقة المجهزة في عموم المحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.