بالوثيقة.. محافظ بغداد يعلن مساواة المحاضرين المجانيين خريجي الكليات المسائية بأقرانهم في الصباحي

أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، الثلاثاء، مساواة المحاضرين المستمرين بالدوام من خريجي الكليات الساندة والكليات والمعاهد الحكومية المسائية بأقرانهم من الكليات الحكومية الصباحية. وقال الجزائري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اتخاذه هذا القرار يأتي لإنصاف هذه الشريحة التي قدمت الكثير لخدمة العملية التربوية وبشكل تطوعي ومجاني لسد النقص الحاصل في الشواغر لجميع الاختصاصات وفي المدارس كافة". وأضاف ان "قراره يأتي أيضاً استناداً الى قرار مجلس محافظة بغداد رقم (١٧) المؤرخ بتاريخ ٢٠١٨/٧/١٧ بالإضافة الى مخرجات الاجتماع لهيئة الرأي، الذي عقد برئاسته وعضوية مدراء تربية بغداد الستة"، لافتاً الى ان "هذا القرار سيضمن جميع امتيازات هذه الشريحة بعد مساواتهم بأقرانهم".

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